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Как российские военные помогают жителям Алеппо

11:14
  • суббота
  • 08 июня 2019

В город доставлена очередная партия гуманитарной помощи

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в один из самых пострадавших от войны районов сирийского Алеппо. Продовольственные наборы в первую очередь получили женщины  и дети, сообщает «ТВ Центр». 

Рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб - все самое необходимое для семей, которые возвращаются на родину. Беженцам активно помогают и местные власти. Они предоставляют стройматериалы для ремонта домов, оказывают содействие в поиске работы. В  российском Центре  по примирению заявили, что подобные гуманитарные акции в этой провинции продолжатся.   

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Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
Гуманитарная помощь жителям Сирии
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