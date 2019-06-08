Как российские военные помогают жителям Алеппо

В город доставлена очередная партия гуманитарной помощи

Российские военные доставили партию гуманитарной помощи в один из самых пострадавших от войны районов сирийского Алеппо. Продовольственные наборы в первую очередь получили женщины и дети, сообщает «ТВ Центр».

Рис, мука, сахар, тушенка, чай и хлеб - все самое необходимое для семей, которые возвращаются на родину. Беженцам активно помогают и местные власти. Они предоставляют стройматериалы для ремонта домов, оказывают содействие в поиске работы. В российском Центре по примирению заявили, что подобные гуманитарные акции в этой провинции продолжатся.