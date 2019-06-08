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Путин призвал иностранный бизнес вкладываться в российские нацпроекты

10:28
  • суббота
  • 08 июня 2019

Президент обратился к предпринимателям на экономическом форуме в Петербурге

За первые два дня работы Международного экономического форума в Петербурге заключены контракты на сотни миллиардов рублей. 8 июня – заключительный день встречи, в программе более 40-ка мероприятий.

Накануне вечером на полях форума президент Владимир Путин провёл встречу с руководителями иностранных компаний. Глава государства поблагодарил их за активное участие в дискуссиях и призвал представителей бизнеса к совместной работе по реализации российских нацпроектов, сообщает "ТВ Центр". Общий бюджет должен составить более 25-ти с половиной триллионов рублей. Самые приоритетные направления: здравоохранение, образование, научные разработки, а также цифровизация экономики и энергетика.

Как отметил Путин, значительные средства будут выделены на развитие магистральной инфраструктуры транспортной энергетики. Предстоит также увеличить объёмы жилищного строительства, повысить качество и безопасность дорог.

Ещё одна важная задача - сделать более комфортной городскую среду и серьёзно продвинуться в решении экологических проблем. «Очевидно, что работа по реализации нацпроектов - это огромное поле для сотрудничества и партнёрства для совместных инициатив российских и зарубежных предпринимателей. Я очень рассчитываю на то, что в этом отношении вы не только нас понимаете, но и настраиваетесь на совместную работу", - обратился президент к представителям бизнеса.

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