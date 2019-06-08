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Корпорация Boeing сделала шокирующее признание о проблемном 737 Max

11:10
  • суббота
  • 08 июня 2019

Специалисты знали о недочётах и не собирались их исправлять до 2020 года

Компания "Боинг" знала о проблеме в работе системы безопасности своих самолётов ещё два года назад, но решила их не исправлять. Специалисты  планировали провести модернизацию  лайнера "737-Макс" лишь в 2020-м году. Напомним, что ошибки при производстве самолетов привели к катастрофам в Индонезии и Эфиопии. Тогда погибли более 340-ка человек, после чего десятки стран закрыли свою территорию для полётов этой модели и приостановили её эксплуатацию, напоминает «ТВ Центр».

В компании "Боинг" оспаривать заявления о неисправностях не стали и заявили, что сейчас все недочеты устраняются.  Ранее федеральное авиационное управление США заявило, что некоторые детали самолётов компании «Боинг» изготовлены с дефектами.

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Место крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines
Место крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines
Boeing 737 MAX
Boeing 737 MAX
Место крушения самолета Boeing 737 Max в Эфиопии
Место крушения самолета Boeing 737 Max в Эфиопии
Самолет Boeing 737 MAX
Самолет Boeing 737 MAX
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737 MAX 9
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737 MAX 9
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737 MAX 9
Спасатели Индонезии на месте крушения Boeing 737 MAX 9
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