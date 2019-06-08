Корпорация Boeing сделала шокирующее признание о проблемном 737 Max

Специалисты знали о недочётах и не собирались их исправлять до 2020 года

Компания "Боинг" знала о проблеме в работе системы безопасности своих самолётов ещё два года назад, но решила их не исправлять. Специалисты планировали провести модернизацию лайнера "737-Макс" лишь в 2020-м году. Напомним, что ошибки при производстве самолетов привели к катастрофам в Индонезии и Эфиопии. Тогда погибли более 340-ка человек, после чего десятки стран закрыли свою территорию для полётов этой модели и приостановили её эксплуатацию, напоминает «ТВ Центр».

В компании "Боинг" оспаривать заявления о неисправностях не стали и заявили, что сейчас все недочеты устраняются. Ранее федеральное авиационное управление США заявило, что некоторые детали самолётов компании «Боинг» изготовлены с дефектами.