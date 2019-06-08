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"Пробили дно": депутатам Рады досталось от Зеленского

10:42
  • суббота
  • 08 июня 2019

Президент не жалеет о роспуске парламента

На Украине в самом разгаре противостояние президента и парламента. Владимир Зеленский язвительно поблагодарил депутатов Верховной Рады за то, что они продолжают "плодотворно работать, пробивая дно". Тем временем рядовые украинцы ожидают нового повышения тарифов на электричество и газ. По решению кабмина, с 1 июля цены будут устанавливать на торгах, сообщает «ТВ Центр».

«Верховная Рада пробила дно» -  этим фразеологизмом Владимир Зеленский оценил работу парламента, который упорно игнорирует его обращения. Депутаты не захотели отказываться от мажоритарной системы, от неприкосновенности, от ключевых министров и главы СБУ, которых Зеленский пытается уволить. Уровень поддержки слуги народа в парламенте - всего 4% и терпение Зелеснкого, похоже, лопнуло.

«Спасибо, что своим "плодотворным" трудом доказываете всей стране: решение о роспуске Рады было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не обманываете людей, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой - продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", и продолжаете пробивать дно", - обратился президент к нардепам.

Зеленский надеется заручиться поддержкой своих инициатив после выборов в Раду 21 июля, если, конечно, соберет необходимое количество сторонников. Но ни обычное большинство, ни конституционное, не решит экономических проблем, которые поставили страну на грань кризиса, уверен политолог Руслан Осташко.

«То, к чему, возможно, идет Зеленский это попытка набрать на Западе новых кредитов, за которые будут платить следующие поколения, плюс перенести выплаты по кредитам Порошенко на те же самые следующие поколения», - отметил эксперт.

 

В этом году госдолг Украины уже достиг почти 80 миллиардов долларов. И обязательства продолжают расти, так как страна, постоянно берет новые ссуды. У Евросоюза,  Всемирного банка, "Дойче банка".  А это еще почти миллиард евро, но простых украинцев сегодня больше волнует рост цен на газ и электричество. С 1 июля государство прекращает регулировать тарифы. Цены будут устанавливать на торгах. И этот шаг опять больно ударит по карманам граждан. Энергоносители, считают эксперты, подорожают на 40%. При том, что зарплаты и пенсии, останутся прежними.

Повышение тарифов может обернуться социальным взрывом, особенно, когда приблизится отопительный сезон. У нового президента пока нет  правительства. Сегодня даже в его команде признают - если Зеленский не поднимет экономику хотя бы на 2-3% , то это спровоцирует еще больший отток из страны активного населения и тогда на Украине останутся одни пенсионеры. 

Тимур Абдуллаев. «ТВ Центр».

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