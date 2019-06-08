Мексика пала под давлением Трампа

Власти пообещали остановить поток мигрантов в США

США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. После многочисленных угроз со стороны Вашингтона мексиканские власти пошли на уступки в целом ряде вопросов.

Президент Дональд Трамп, как всегда в Twitter, отчитался о достигнутых договоренностях.

Пошлины, которые мы планировали ввести против этой страны, приостановлены на неопределённый срок. Мексика в ответ согласилась принять решительные меры, чтобы остановить поток мигрантов, идущих к нашей южной границе. Это должно значительно сократить или полностью устранить волну нелегальной миграции в США.

Угрозы Вашингтона в адрес Мехико подействовали. Стоило Трампу пообещать повысить ввозные пошлины на товары из латиноамериканской страны, как мексиканцы сразу стали сговорчивее. Для их экономики, которая сильно зависит от американской, увеличение тарифов стало бы серьёзным ударом. Итог - соглашение по торговле и мигрантам подписано, сообщает "ТВ Центр".

С конца прошлого года миграционная ситуация в США обострилась. Один за другим к южной границе страны прибывали караваны приезжих из латиноамериканских государств. Вашингтон обвинял их власти в бездействии. Якобы те ничего не предпринимают, чтобы остановить поток желающих попасть в Соединенные Штаты. Больше всех досталось Мексике. Вашингтон пригрозил постепенно довести ввозные пошлины на ее товары до 25%. Чтобы избежать этого, в Мехико пошли на беспрецедентные меры.

"В соответствии с нашими законами мы значительно ужесточим миграционный контроль. К борьбе с нелегалами будет привлечена национальная гвардия. Мы разместим ее на всей территории страны и особенно на границе с США", - заявила посол Мексики в США Марта Барсена.

Приезжих, которые попросят убежища в США, будут отправлять обратно в Мексику. Пока американский суд будет решать, выдавать им разрешение на въезд или нет, в соседней стране мигрантам предоставят временный приют. А также обеспечат работой, медицинской помощью и даже помогут получить образование. Сразу после оглашения условий сделки у журналистов возник вопрос: не слишком ли много обязательств взял на себя Мехико? Оправдываться за страну пришлось главе МИДа Марсело Эбрарду.

"Я считаю, мы достигли справедливого баланса. В начале переговоров нам предлагали гораздо худшие условия. Но удалось прийти к компромиссу. Это честная игра", - заявил министр.

Мексиканский президент, в свою очередь, даже пообещал отпраздновать заключение сделки с США и пригласил сограждан присоединиться к торжествам. Они пройдут 8 июня в приграничном городе Тихуана. Именно там находится один из крупнейших пунктов по приему мигрантов. Правда, повод для радости есть не только у мексиканцев. В случае повышения пошлин пострадал бы и американский потребитель. Увеличилась бы закупочная стоимость сырья, а свои издержки бизнес переложил бы на плечи покупателей.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".