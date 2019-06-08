Сильный пожар в центре Варшавы попал на видео

Загорелся строящийся небоскреб

В Варшаве в ночь с 7 на 8 июня загорелась одна из башен строящегося высотного комплекса. Огнём было охвачено несколько сотен квадратных метров.

Возгорание началось на 25-м этаже небоскрёба. Территория вокруг высотки была оцеплена, с крыши падали горящие обломки. На момент пожара в здании не было людей, поэтому обошлось без пострадавших, сообщает "ТВ Центр".

На ликвидацию возгорания ушло почти десять часов. Сейчас на месте работают следователи. Строительство комплекса ведётся уже три года и планировалось, что объект будет сдан в январе.