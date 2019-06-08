Начался северный завоз: в Магадан доставили первый уголь

Региону потребуется более 250 тонн топлива

В Магадан доставили первую партию топлива для предстоящего отопительного сезона. Чтобы пережить длинную зиму, которая в субарктическом климате уже не за горами, региону потребуется 252 тысячи тонн угля.

Уголь для жителей Магадана - гарантия того, что зимой в домах будет тепло. Поэтому летом в порту всё идёт по графику. Краны ковш за ковшом разгружают топливо. Теплоход "Олег Таволжанский" в Магадане пришвартовался впервые. Он доставил 16 тысяч тонн угля. Из Находки судно шло всего пять дней. Капитан Александр Полтавский говорит, что путь сократила хорошая погода. Хотя именно она может и осложнить работу моряков в период северного завоза. Ведь Охотское море славится своими неблагоприятными условиями, здесь часто бывают сильные циклоны.

Из-за субарктического климата Колымы неотопительного сезона здесь практически нет. Зима очень длинная, выше нуля термометры показывают только в мае, а в минус температура уходит уже в начале октября. Впервые топливо в Магадан завозят из Хакассии, а не из Кузбасса как раньше. Новый поставщик предложил более выгодную цену.

"По качеству новый уголь хакасский не уступает кузнецкому, который мы завозили около 20 лет до этого. У него высокая калорийность, низкая зольность, все, что как раз подходит для наших условий и для нашего оборудования", - сказал в интервью телекомпании "ТВ Центр" генеральный директор "Магаданэнерго" Владимир Милотворский.

В период короткой северной навигации завезти уголь в Магадан и другие отдаленные и холодные города Дальнего Востока стараются как можно быстрее. За двое суток загружают суда в порту Находки и отправляют в рейс. В Магадане такая же быстрая разгрузка и снова выход в море за новой партией твердого топлива.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".