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Россию могут исключить из Лиги чемпионов

12:34
  • суббота
  • 08 июня 2019

"День икс" наступит в 2024 году

Россию грозятся исключить из Лиги чемпионов к 2024 году. Проблема в низком коэффициенте УЕФА, сообщил официальный представитель чемпионата Испании в России Даниэль Серехидо.

В Европе разработали схему нового формата Лиги чемпионов, которую поддерживает глава УЕФА Александр Чеферин. С 2024 года в турнире могут остаться 32 клуба, на групповом этапе они будут разбиты не на восемь групп, как сейчас, а на четыре. Кто и как распределит эти места среди европейских чемпионатов, не уточняется, пишут "Известия".

"В плюсе будут только гранды чемпионатов Испании, Италии, Франции, Германии и Франции. Те чемпионаты, у которых более низкий коэффициент УЕФА, например, Россия, могут оказаться почти полностью исключены из новой Лиги чемпионов. Все просто", – заявил Даниэль Серехидо.

Лига чемпионов – самый престижный ежегодный международный турнир по футболу, организованный УЕФА среди клубов высших дивизионов в Европе. Победителем турнира становились 22 клуба, 12 из них выигрывали турнир более одного раза. Рекордсмен по числу выигранных титулов – испанский "Реал Мадрид", побеждавший в турнире 13 раз. 

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