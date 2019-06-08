Рекорды июня в России: тропическая жара и штормы

В Москве активно поливают дороги и тротуары

В России зарегистрированы новые температурные рекорды: сразу в нескольких регионах столбики термометров поднимаются выше 30-ти градусной отметки. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится ещё неделю.

Лето опередило само себя. Июнь, который обычно славится проливными дождями, войдет в книгу метеорекордов. Причина кроется в антициклоне, который, раскинувшись от Белого до Черного морей, он просто не дает пробиться холодному воздуху сквозь плотную облачность.

А в Крыму тем временем объявлено штормовое предупреждение. На полуостров надвигается мощный грозовой фронт. Непогода бушевала в республике и накануне, 7 июня, сообщает "ТВ Центр". В Краснодарском крае уже несколько дней действует штормовое предупреждение. Ливни с градом, шквалистый ветер до 20 метров в секунду и жара до плюс 35-ти градусов.

В Петербурге тем временем на смену зною пришли облачность и дожди. На северо-западе страны погода уже начала меняться. Антициклон уходит на восток. Однако в большинстве регионов, начавшись без раскачки, лето продолжает бить рекорды. В Архангельской и Вологодской областях - до плюс 30. В Поволжье солнечно и жарко. В центральной части России держатся аномальные для июня плюс 32. Солнце плавит асфальт, даже ночью он не успевает остыть. Поливальные машины выходят на дороги каждые несколько часов.

В Москве почти неделю стоит тропическая жара. Врачи рекомендуют воздержаться от занятий спортом в разгар дня, а выходя на улицы, запастись бутылкой воды. До среды, 12 июня, по прогнозам синоптиков, будет жарко и душно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".