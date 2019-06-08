ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рекорды июня в России: тропическая жара и штормы

11:33
  • суббота
  • 08 июня 2019

В Москве активно поливают дороги и тротуары

В России зарегистрированы новые температурные рекорды: сразу в нескольких регионах столбики термометров поднимаются выше 30-ти градусной отметки. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится ещё неделю.

Лето опередило само себя. Июнь, который обычно славится проливными дождями, войдет в книгу метеорекордов. Причина кроется в антициклоне, который, раскинувшись от Белого до Черного морей, он просто не дает пробиться холодному воздуху сквозь плотную облачность.

А в Крыму тем временем объявлено штормовое предупреждение. На полуостров надвигается мощный грозовой фронт. Непогода бушевала в республике и накануне, 7 июня, сообщает "ТВ Центр". В Краснодарском крае уже несколько дней действует штормовое предупреждение. Ливни с градом, шквалистый ветер до 20 метров в секунду и жара до плюс 35-ти градусов.

В Петербурге тем временем на смену зною пришли облачность и дожди. На северо-западе страны погода уже начала меняться. Антициклон уходит на восток. Однако в большинстве регионов, начавшись без раскачки, лето продолжает бить рекорды. В Архангельской и Вологодской областях - до плюс 30. В Поволжье солнечно и жарко. В центральной части России держатся аномальные для июня плюс 32. Солнце плавит асфальт, даже ночью он не успевает остыть. Поливальные машины выходят на дороги каждые несколько часов.

В Москве почти неделю стоит тропическая жара. Врачи рекомендуют воздержаться от занятий спортом в разгар дня, а выходя на улицы, запастись бутылкой воды. До среды, 12 июня, по прогнозам синоптиков, будет жарко и душно.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
Гроза
Гроза
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой
Аэрация воздуха и охлаждение дорожного покрытия в связи с жаркой погодой
Девушка пьет воду
Девушка пьет воду
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.