Огонь бушует в исправительной колонии под Екатеринбургом (видео)

Сильный пожар тушит вертолет

На территории исправительной колонии в Свердловской области утром 8 вспыхнул крупный пожар. Огнём было охвачено три тысячи квадратных метров. Возгорание началось в производственном ангаре, за считанные секунды пламя перекинулось на жилые корпуса, сообщает "ТВ Центр".

В колонии отбывают наказание 550 человек, все они были эвакуированы в безопасное место на территории исправительного учреждения. На помощь пожарным из Екатеринбурга вылетал вертолёт МЧС. Сейчас спасатели разбирают повреждённые конструкции и проводят проливку зданий.