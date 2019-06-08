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Огонь бушует в исправительной колонии под Екатеринбургом (видео)

15:03
  • суббота
  • 08 июня 2019

Сильный пожар тушит вертолет

На территории исправительной колонии в Свердловской области утром 8 вспыхнул крупный пожар. Огнём было охвачено три тысячи квадратных метров. Возгорание началось в производственном ангаре, за считанные секунды пламя перекинулось на жилые корпуса, сообщает "ТВ Центр".

В колонии отбывают наказание  550 человек, все они были эвакуированы в безопасное место на территории исправительного учреждения. На помощь пожарным из Екатеринбурга вылетал вертолёт МЧС. Сейчас спасатели  разбирают повреждённые конструкции и проводят проливку зданий.

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