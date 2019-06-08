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В Москве из-за сильной жары начали раздавать питьевую воду

13:11
  • суббота
  • 08 июня 2019

Пассажиры также могут воспользоватся кулерами

Из-за сильной жары пассажирам МЦК и пригородных электричек начали раздавать питьевую воду. В Twitter Московского метрополитена появилось сообщение о том, что прохладную воду раздают на десяти станциях.

Столбик термометра перевалил за 30. Внимательно следим за температурой в #мосметро. Начали раздавать воду на станциях #МЦК Автозаводская, Стрешнево, Лихоборы, Окружная, Владыкино, Бульвар Рокоссовского, Панфиловская, Локомотив, Андроновка и Зорге!

Раздачу воды организовали и на некоторых станциях Ленинградского направления. Кроме того, пассажиры электропоездов могут воспользоваться кулером у пригородных касс Ленинградского вокзала.

По данным Гидрометцентра, жара сохранится в Москве до середины следующей недели. Столбики термометров днём не опустятся ниже 28 градусов, ночью будет прохладнее - от 14 до 18 тепла.

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Раздача воды в метро
Раздача воды в метро
Раздача воды в метро
Раздача воды в метро
Раздача воды в метро
Раздача воды в метро
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