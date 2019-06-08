Журналисту Голунову предъявлено обвинение по делу о наркотиках

Корреспондент "Медузы" свою вину отрицает

Журналисту Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова.

Корреспондента сетевого издания "Медуза" задержали в центре Москвы 6 июня, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырёх граммов наркотического вещества. В квартире Голунова следователи нашли кокаин.

Сам журналист вину не признает, его адвокат Дмитрий Джулай предположил, что наркотики его подзащитному подбросили, сообщает ТАСС.

Ранее публицист Максим Кононенко высказал предположение о том, что журналист "Медузы" вполне мог увлекаться наркотиками.