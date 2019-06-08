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Тот еще астроном: Трамп назвал Луну частью Марса

13:50
  • суббота
  • 08 июня 2019

Научное сообщество испытало шок

В Сети комментируют новый перл от Дональда Трампа: у себя в Twitter американский президент назвал Луну частью Марса. Глава Белого дома раскритиковал деятельность NASA, призвав сотрудников этой организации сфокусироваться на Марсе, часть которого, по мнению Трампа, является Луна.

Для многих пользователей это сообщение стало настоящим шоком. Подписчики Трампа поспешили заверить его, что научное сообщество традиционно никак не связывает Луну с Марсом. Согласно основной теории, естественный спутник сформировался из обломков Земли после того, как она столкнулась с крупным космическим объектом.

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