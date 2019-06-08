"В себя не приходит": сын рассказал о состоянии Бари Алибасова

Родные дежурят у кровати отравившегося продюсера

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о состоянии отца, который четвёртый день находится в реанимации Института имени Склифосовского в Москве. "Я сейчас у отца, он спит, в себя не приходит. Состояние, как и вчера, стабильно тяжелое. Ждём, когда проснется", - сообщил Бари Алибасов-младший журналистам "Комсомольской правды".

Знаменитый продюсер, которому 6 июня исполнилось 72 года, попал в клинику после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб "Крот". Врачи оценивают состояние Алибасова как тяжёлое. В больнице он проведёт около месяца.

Тем временем жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина намерена подать иск к производителям «Крота»: она хочет получить компенсацию за ущерб здоровью своего супруга. Дело в том, что упаковка со смертельно опасной жидкостью, по её мнению, похожа на баночку с питьевым йогуртом.