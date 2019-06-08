В Сети восхищаются спокойствием российских моряков в момент инцидента с американским эсминцем

Наши военные сохранили выдержку

Пользователи соцсетей на Западе восхитились невозмутимостью российских моряков во время опасного сближения большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" с американским ракетным крейсером. Инцидент произошел накануне, 7 июня в Восточно-Китайском море.

Российские моряки в момент сближения продолжали отдыхать на палубе корабля, как будто ничего не происходит. Об этом свидетельствуют кадры, снятые американскими военными. "Российские моряки просто расслабляются", - предположили в соцсетях.

"Суматоха у американцев и загорающие на палубе русские. Классные ребята!" – отмечают пользователи.