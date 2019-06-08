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Сделано заявление о введении единой валюты России и Белоруссии

14:06
  • суббота
  • 08 июня 2019

Тема обсуждается на экономическом форуме в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершается работа Международного экономического форума. Сегодня, 8 июня в программе более 40-ка мероприятий, в центре обсуждений - укрепление международного сотрудничества в области инноваций.

Представители бизнес-кругов и политики - обсуждают переход на цифровую экономику. Она поможет повысить конкурентоспособность и закрепить технологическое лидерство России на мировой арене. Особое внимание уделено вопросам интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, сообщает "ТВ Центр".

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин обсудил с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым тему введения единой валюты. Этот вопрос активно прорабатывается, предложения могут быть готовы уже к концу июня. Решение будет принято на уровне президентов двух стран.

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