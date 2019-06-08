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Храм в честь Дмитрия Донского построят в Бутове

14:32
  • суббота
  • 08 июня 2019

На стройке побывал Владимир Ресин

На юго-западе Москвы, в Северном Бутове началось строительство храма в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Ход работ проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Пятикупольный храм возводят по индивидуальному проекту. Архитектура здания совместит традиции древнерусского храмового зодчества с элементами модерна и даже хай-тека, сообщает "ТВ Центр".

Уникальная церковь рассчитана на тысячу прихожан, а общая площадь храмового комплекса составит 17 тысяч квадратных метров. Здесь будут построены культурные, спортивные  и просветительские центры.

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