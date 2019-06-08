Журналиста Голунова по просьбе адвокатов доставили в больницу для обследования

Репортер "Медузы" задержан по делу о наркотиках

Журналиста Ивана Голунова, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, доставили в одну из московских больниц для обследования. Репортер обратился с жалобами на плохое самочувствие, ему была вызвана скорая помощь. После осмотра было принято решение о направлении задержанного в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Голунов был задержан полицией 6 июня, при досмотре у него нашли наркотики. Следователи провели обыск в квартире журналиста и обнаружили там несколько граммов кокаина. В МВД опровергают сообщения некоторых СМИ о том, что при задержании полицейские избили журналиста, сообщает РИА Новости.