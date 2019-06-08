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Странный вид звезды "Уральских пельменей" взволновал народ

16:27
  • суббота
  • 08 июня 2019

Актриса удивила своих подписчиков

Подписчиков Юлии Михалковой смутил не совсем уместный для спортзала образ участницы коллектива "Уральские пельмени". Актриса опубликовала у себя в Instagram короткий ролик с последнего занятия, в котором она работает со штангой  с распущенными волосами. В комментариях Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке.

«Я занимаюсь с собранными волосами, иначе рискую полысеть. А макияж и подавно плавно стекает за пазуху. Смысла в нем не вижу в зале», — комментируют пост подписчики.

Юлия недавно призналась, что силком тащит себя на тренировки, но все-таки предпочитает бороться с ленью и держать себя в форме.

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