Странный вид звезды "Уральских пельменей" взволновал народ

Актриса удивила своих подписчиков

Подписчиков Юлии Михалковой смутил не совсем уместный для спортзала образ участницы коллектива "Уральские пельмени". Актриса опубликовала у себя в Instagram короткий ролик с последнего занятия, в котором она работает со штангой с распущенными волосами. В комментариях Михалкову раскритиковали за неспортивный вид на тренировке.

«Я занимаюсь с собранными волосами, иначе рискую полысеть. А макияж и подавно плавно стекает за пазуху. Смысла в нем не вижу в зале», — комментируют пост подписчики.

Юлия недавно призналась, что силком тащит себя на тренировки, но все-таки предпочитает бороться с ленью и держать себя в форме.