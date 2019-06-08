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В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности

16:43
  • суббота
  • 08 июня 2019

Жара отступит лишь в середине следующей недели

В Москве и еще в семи регионах Центральной России объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики предупреждают о новых температурных рекордах. Нехарактерная для первой половины июня жара сохранится в центре России до середины следующей недели, сообщает Гидрометцентр.

В Москве с 9 по 12 июня ожидается 28-32 градуса, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Начиная с 13 июня характер погоды изменится: температура понизится на 6-8 градусов.

В жаркие дни врачи рекомендуют по возможности меньше бывать на улице, снизить спортивные нагрузки, больше пить воды и обязательно носить головной убор, находясь под открытым солнцем. Отправляясь на пляж, следует освежить в памяти правила поведения на воде.

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