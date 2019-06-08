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Располнела и подурнела: родившую Меган Маркл охаяли за появление на публике

16:44
  • суббота
  • 08 июня 2019

Супруга принца Гарри впервые вышла в свет после рождения Арчи

Молодая мама Меган Маркл впервые появилась на публике после родов. Герцогиня Сассекская вместе со своим супругом, принцем Гарри присутствовала на традиционном параде в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Маркл щеголяла в синем объемном платье, тщательно скрывающем ее фигуру. Образ дополнял лаконичный клатч в тон платью и изысканная аристократичная шляпка с перьями. Супружеская пара находилась в прекрасном расположении духа: бывшая актриса выглядела свежей и бодрой, но было заметно, что Маркл набрала вес.

На это обратили внимание и многочисленные комментаторы в соцсетях. Они отметили и то, что влившаяся в королевскую семью актриса, растеряла свою былую красоту. Впрочем, роды мало кого делают краше, отмечают другие пользователи.

Американская актриса и фотомодель вышла замуж за принца Гарри в мае 2018 года. Она приняла британское подданство и сменила конфессию, пройдя через принятые в англиканской церкви обряды.  6 мая 2019 года у пары родился сын Арчи.

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Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
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