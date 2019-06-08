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Медведевой в Японии прислали записку с угрозами

18:15
  • суббота
  • 08 июня 2019

Фигуристку это не задело

Неизвестный злоумышленник угрожает фигуристке Евгении Медведевой. Во время своего турне по Японии она получила письмо с оскорблениями и угрозами. Об этом сообщил в своем Instagram трехкратный чемпион США Джонни Вейр, выступавший в шоу вместе с Медведевой.

Текст послания выглядит зловеще: "Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть тебя здесь. Все японцы ненавидят тебя, уезжай обратно в Россию. Уйди из фигурного катания", - написано в записке, фото которой выложил Вейр.

Американец пообещал заступиться за Евгению: он заявил, что не принимает такого поведения и не позволит обращаться подобным образом со своими друзьями.

Сама Медведева не расстроилась после угроз в свой адрес, она поблагодарила фанатов за поддержку и написала в Instagram, что уже получала подобные послания.

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