Подробности жуткого отравления Бари Алибасова

Сын продюсера рассказал о случившемся

Сын Бари Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для очистки труб. Около кухни на мойке у него всегда стояло какое-нибудь питьё. По ошибки продюсер взял бутылку с ядовитой жидкостью и сделал несколько глотков, предположил Бари Алибасов-младший в интервью телеканалу НТВ.

Несмотря на то что, отец сразу выплюнул жидкость, часть её все равно попала в желудок. Алибасов-младший считает, что отравление могло произойти из-за суетливого характера его отца.

После того, как 4 июня продюсера доставили в Институт имени Склифосовского, ему сразу же сделали промывание желудка, но отрава всё-таки успела повредить внутренние органы.

Сейчас Бари Алибасов находится в медикаментозном сне. Сначала врачи говорили, что готовят его к операции, но потом необходимость в оперативном вмешательстве отпала. Тем не менее, проблемы с кишечником у него пока остаются.

Жена продюсера Лидия Федосеева-Шукшина готовит иск в суд на производителя средства для очистки труб. По ее мнению, бутылка, в которой продают этот яд, напоминает по форме баночку с йогуртом и, кроме того, на ней отсутствует защитный механизм.