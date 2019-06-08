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Заступившегося за беременную спортсмена утопили в пруду на юге Москвы

19:15
  • суббота
  • 08 июня 2019

Нападавшие уже задержаны

В Южном Бутове совершено дерзкое преступление: в пруду утопили мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Как сообщили в СКР, спортсмен прогуливался вдоль набережной, когда увидел, как трое мужчин пристают к беременной девушке. Чуев сделал им замечание, в ответ злоумышленники избили его, после чего столкнули спортсмена в воду.  Хулиганы продолжали наносить удары, пока Чуев не скрылся под водой.

Полицейским удалось задержать нападавших по горячим следам. Заведено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".  

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