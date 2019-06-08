"Люди, что с вами?" Семью Алдонина атаковали на отдыхе

Жена футболиста возмущена беспардонным поведением незнакомца

Новая семья дочери Юлии Началовой наслаждается морем в Турции: бывший муж певицы Евгений Алдонин отдыхает на море. Жена футболиста Ольга периодически выкладывает в сторис Instagram фото и видео из отеля. В кадр попадает и 12-летняя Вера - дочь Юлии Началовой, которая после смерти мамы живёт в семье отца.

Судя по всему, сегодня семейной идиллии Алдониных кто-то помешал: пара заметила, что их снимает незнакомый человек. На замечание он не реагировал. "Люди, что с вами? Зачем взрослому мужчине в детском аквапарке фотографировать не своих детей и их родителей?" - возмущается Ольга.

Кто вмешался в личную жизнь Алдониных пока непонятно. Супруга футболиста напомнила всем любопытным о том, что самостоятельно согласиться на съёмку могут только дети после 14 лет, а до этого возраста допустить ребёнка к камере имеют право их родители или опекуны.

Евгений Алдонин и Юлия Началова поженились в 2006 году. 1 декабря 2006 года у них родилась дочь Вера. Их брак просуществовал до 2011 года. Во втором браке Алдонин в 2016 году снова стал отцом: Ольга родила ему сына Артёма.