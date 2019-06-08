Информация о серьезных травмах Голунова оказалась фейком

Врачи не нашли на теле журналиста переломов

Врачи осмотрели журналиста Ивана Голунова и не нашли следов побоев на его теле. Об этом сообщил главный врач московской городской больницы № 71 Александр Мясников. "Обследование завершилось, у него нет ни переломов, ни сотрясения мозга. Мы сделали компьютерную томографию головы, которая абсолютно нормальная, сделали компьютерную томографию органов грудной клетки, не нашли ни переломов, ни другой патологии. Да, у него есть ссадина в области спины и небольшая гематома, в просторечии - синяк, под левым глазом", - сказал Мясников в интервью ТАСС.



Он добавил, что в больницу Голунов был доставлен через службу скорой помощи с подозрением на сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Как отметил главврач больницы, смысла в дальнейшем обследовании нет, и пациент вскоре покинет медучреждение.

Дальнейшие обследования не нужны. Скоро мы его отпустим.

Напомним, ранее Ивана Голунова направили в больницу для прохождения медицинского обследования по просьбе его адвокатов. При этом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников усомнился, что у корреспондента могут быть серьезные травмы.

Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы. При личном досмотре полицейские обнаружили у него около четырёх граммов наркотического средства, а при обыске на съёмной следователи нашли пять граммов кокаина. Голунову предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. Сам он вину он не признает.