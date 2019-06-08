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Журналиста Голунова отправили под домашний арест

22:39
  • суббота
  • 08 июня 2019

Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков

Никулинский суд Москвы отправил журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова под домашний арест. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. Он будет находиться под домашним арестом до 7 августа.

На заключении под стражу Ивана Голунова настаивало следствие. Судья ходатайство не удовлетворил. Журналиста освободили в зале суда, пишет "Интерфакс".

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня. Полицейские обнаружили у него около 4 граммов метилэфедрона и более 5 граммов кокаина по месту жительства, сообщили в столичном главке МВД.

Сам Голунов свою вину отрицает. На суде он заявил, что никогда не употреблял наркотики.

Задержание журналиста вызвало широкий общественный резонанс. Мэр Москвы ранее попросил главу столичного главка МВД взять под личный контроль расследование дела.

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