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Политический кризис в Молдавии: президент отстранен от власти, парламент распущен

11:27
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Назревают новые уличные акции

Конституционный суд Молдавии временно отстранил от должности президента Игоря Додона. Судьи мотивировали свое решение тем, что президент отказался подписать указ о роспуске парламента и выполнять их решения.  

Сам парламент накануне, 8 июня утвердил и привёл к присяге новый кабинет министров. Партия социалистов во главе с президентом Игорем Додоном и проевропейский блок сформировали парламентское большинство. Конституционный суд  поспешил объявить это решения незаконным, но парламент в ответ заявил о попытке демократов, за которыми стоят олигархи,  узурпировать власть.

Начинать обсуждение молдавским депутатам пришлось в полутьме. На фоне общенационального политического кризиса в парламенте случился еще и локальный, энергетический. В здании внезапно отключили свет. Но законодателей это не остановило. В повестке дня - важнейшие для страны вопросы. Две фракции с противоположными позициями - социалисты и представители проевропейского блока - временно объединились. Вместе они выступили против Демократической партии, за которой стоит олигарх Владимир Плахотнюк и которая контролировала прежние правительство и парламент, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня диктатура демократической партии пала, олигархический режим перешел в оппозицию. Мы одержали победу над страхом, мафией и несправедливостью. Несмотря на все разногласия, мы положили конец одиозному режиму, чтобы выполнить волю народа", - заявила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

Новая коалиция приняла декларацию, в которой назвала республику захваченным государством, погрязшим в коррупции. Депутаты объявили вотум недоверия Конституционному суду, подконтрольному тому же олигарху, и потребовали отправить в отставку руководство судебной палаты. Сделан и еще один шаг для разрешения затянувшегося политического кризиса. С февральских выборов парламентарии не могли сформировать правительство. И вот, спустя три с лишним месяца, страна получила новый кабинет министров. Игорь Додон отметил, что политики смогли объединиться.

Но спустя считанные часа после заседания стало известно: Конституционный суд признал решения депутатов незаконными. А полномочия президента передал Павлу Филипу, исполняющему обязанности премьер-министра, который сегодня, 9 июня подписал указ о роспуске парламента. 

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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