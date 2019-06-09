В Кремле назвали дату Прямой линии с Путиным

Общение президента с народом пройдет 20 июня

В Кремле назвали дату очередной Прямой линии с Владимиром Путиным. Президент ответит на вопросы россиян 20 июня. Общение с народом начнётся ровно в полдень и будет транслироваться в эфире Первого канала, "России 1" и "России 24", НТВ, ОТР, телекомпании "Мир" и радио "Маяк", "Вести FM", "Радио России".

Прием вопросов на Прямую линию начался 9 июня и продлится вплоть до окончания программы. Отправить вопрос можно с помощью СМС, через сайт программы, специальное приложение или задать его по телефону. Также задействованы соцсети - "ВКонтакте" и "Одноклассники", сообщает РИА Новости.

Первая Прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 24 декабря 2001 года, тогда поступило 400 тысяч вопросов. В прошлом, 2018 году общение президента с народом продолжалась 4 часа 20 минут, свои вопросы главе государства отправили более двух миллионов россиян.