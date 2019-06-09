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В России увеличены штрафы за воровство электроэнергии

10:46
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Изменения в КоАП коснутся физических и юридических лиц

В России начнут штрафовать за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня. Физическим лицам придётся раскошелиться на 15-30 тысяч, юридические лица заплатят от 200 до 300 тысяч рублей. Государство пошло на этот шага в целях защиты прав энергоснабжающих организаций, сообщает РИА Новости.

Повышением штрафов дело может не ограничиться: депутаты Госдумы Михаил Старшинов и Гаджимет Сафаралиев направили в правительство и Верховный суд законопроект, в котором предлагают ввести наказание до шести лет лишения свободы за кражу электроэнергии. Правда, пока эта инициатива не находит поддержки в профильных министерствах и ведомствах.

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