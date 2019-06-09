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Головкин отправил Роллса в нокаут в четвертом раунде

12:54
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Поединок проходил в Нью-Йорке

Казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса. Поединок проходил на  арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой 37-летнего Головкина победой  в четвертом раунде.

Для Головкина она стала 39-й на профессиональном уровне при одной ничьей и одном поражении. До этого  он потерял три чемпионских пояса после поражения от Сауля Альвареса. Роллс потерпел свое первое поражение в карьере, пишет "Советский спорт".

Геннадий Головкин родился в Караганде. В 2003 году стал чемпионом мира в любительском боксе, затем перешёл в профессиональный. В 2017 году был признан лучшим боксёром по версиям WBA и WBC.

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