На юге России из-за ливней реки выходят из берегов

Сложная ситуация в Крыму и Дагестане

Мощный грозовой фронт обрушился сразу на несколько российских регионов. На Урале - шквалистый ветер, ливни и град. Сложная ситуация в Дагестане: из-за многодневных проливных дождей реки выходят из берегов. Потоки воды уносят машины, валят деревья, спасатели работают в усиленном режиме.

Похожая ситуация и в Крыму, пользователи соцсетей делятся кадрами. В некоторых районах ледяные шарики были крупнее куриного яйца. Повреждены крыши автомобилей, выбиты стекла. Люди пытались защитить свои машины, одни прятали их под мостом, кто-то накрывал своих железных коней одеялами. В некоторых местах вода поднялась на метр, затопив по крыши автомобили. Где-то в домах подтоплены первые этажи и подвалы, сообщает "ТВ Центр".

Елена Макарова, "ТВ Центр".