ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На юге России из-за ливней реки выходят из берегов

11:05
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Сложная ситуация в Крыму и Дагестане

Мощный грозовой фронт обрушился сразу на несколько российских регионов. На Урале - шквалистый ветер, ливни и град. Сложная ситуация в Дагестане: из-за многодневных проливных дождей реки выходят из берегов. Потоки воды уносят машины, валят деревья, спасатели работают в усиленном режиме.

Похожая ситуация и в Крыму, пользователи соцсетей делятся кадрами. В некоторых районах ледяные шарики были крупнее куриного яйца. Повреждены крыши автомобилей, выбиты стекла. Люди пытались защитить свои машины, одни прятали их под мостом, кто-то накрывал своих железных коней одеялами.  В некоторых местах вода поднялась на метр, затопив по крыши автомобили. Где-то в домах подтоплены первые этажи и подвалы, сообщает "ТВ Центр".

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия ливня
Последствия ливня
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия сильного ливня
Последствия сильного ливня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.