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В Казахстане проходят внеочередные выборы президента

10:22
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

На главный пост претендуют семь кандидатов

9 июня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы, на высший пост претендуют семь кандидатов. В их числе  действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, он баллотируется от правящей партии "Нур Отан".

Токаев вступил в должность в марте этого года после отставки Нурсултана Назарбаева. Первый президент Казахстана руководил страной почти 30 лет. Выборы должны были состояться лишь в следующем году, однако новый глава государства принял решение провести голосование досрочно.

Кроме Токаева в президентской гонке участвуют кандидаты от коммунистической и демократических партий, а также три представителя общественных объединений. Впервые в истории республики на высший пост претендует кандидат-женщина, сообщает "ТВ Центр".

Утром в Казахстане открылись около десяти тысяч избирательных участков. Голосуют и на территории России - в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске. По словам международных наблюдателей, выборы проходят спокойно, прозрачно и открыто.

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