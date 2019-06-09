Украина начала массированный обстрел жилых районов Донбасса

Этой ночью нарушено перемирие

Киевские силовики в очередной раз открыли массированный огонь по жилым районам Донбасса. Как сообщили в ДНР и ЛНР, за ночь украинские военные нарушили режим тишины 35 раз. На территорию Донецкой республики упало около 200 снарядов и мин.

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ не прекращаются и после того, как Леонид Кучма на недавней встрече в Минске предложил документально закрепить запрет на стрельбу. Удары из минометов и пушек, говорят в республиках, только усилились. Под огнем оказались дома в Горловке, Ясиноватой, Зайцево даже памятник князю Игорю в станице Луганской.

"Всего по территории республики противник выпустил 57 мин. Все факты обстрелов населённых пунктов задокументированы, материалы переданы представителям международных организаций, а также в генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовных дел", - сообщил представитель ДНР Даниил Безсонов.

Между тем прямого приказа прекратить огонь президент Владимир Зеленский так и не отдал. Режимы тишины и перемирие не соблюдаются. А в администрации нового главы государства по сути признали, что направленно ведут огонь по жилым кварталам и социальным объектам. Обвинив в этом не армию и нацбатальоны, а самих мирных граждан Донбасса.

"Очень часто украинские военные попадают на провокации, когда стреляют из жилого дома, детского сада, школы, больницы, из любого места, где находятся гражданские люди. И после этого начинается обстрел этого дома", - заявила пресс секретарь президента Украины Юлия Мендель.

О том, что на Донбасе продолжают гибнуть люди, в Верховной раде не вспоминают. Депутаты и фракции увлечены подготовкой к предстоящим выборам: проводят съезды и утверждают списки. Сегодня организационные нюансы решает партия "Европейская солидарность", которую возглавил Петр Порошенко. Завтра техническими вопросами займется "Батькивщина". Рада больше чем на половину будет состоять из прежних политических сил, сообщает "ТВ Центр".

Получить мандаты стремятся и явные дебютанты, не имеющие никакого политического опыта. Например, партия "Голос" известного музыканта Святослава Вакарчука. Он тоже активно призывает украинскую актерскую тусовку баллотироваться в нардепы. Но, по данным соцопросов, блок Владимира Зеленского может оказаться одним из самых многочисленных в Раде.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".