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Десятки человек упали с карусели в парке развлечений в Испании

11:47
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Аттракцион сломался во время движения на полной скорости

В Испании 28 человек получили травмы в результате поломки аттракциона. В числе пострадавших -  пятеро детей. Одна девочка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, у остальных  -  многочисленные переломы и ушибы.

Аттракцион сломался в парке развлечений в городе Ла-Ринконада, в момент работы карусели не выдержал один из механизмов, из-за чего железная конструкция  развалилась, сообщает "ТВ Центр".

Причины аварии сейчас выясняет полиция, идёт проверка, специалисты обследуют все аттракционы в парке. 

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Спасатели Испании в парке аттракционов, где произошла авария
Спасатели Испании в парке аттракционов, где произошла авария
Спасатели Испании в парке аттракционов, где произошла авария
Спасатели Испании в парке аттракционов, где произошла авария
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