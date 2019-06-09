Десятки человек упали с карусели в парке развлечений в Испании

Аттракцион сломался во время движения на полной скорости

В Испании 28 человек получили травмы в результате поломки аттракциона. В числе пострадавших - пятеро детей. Одна девочка доставлена в больницу в тяжёлом состоянии, у остальных - многочисленные переломы и ушибы.

Аттракцион сломался в парке развлечений в городе Ла-Ринконада, в момент работы карусели не выдержал один из механизмов, из-за чего железная конструкция развалилась, сообщает "ТВ Центр".

Причины аварии сейчас выясняет полиция, идёт проверка, специалисты обследуют все аттракционы в парке.