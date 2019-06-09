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Боевики в Сирии несут серьезные потери

10:14
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

ВВС Арабской республики разгромили базы террористов

Сирийские ВВС нанесли серию авиаударов по позициям террористов. Как сообщают арабские СМИ, самолёты сбросили бомбы на тыловые базы бандформирований на юге Идлибской зоны деэскалации.

Боевики понесли серьёзные потери. Именно из этого района исламисты регулярно обстреливали города и посёлки, расположенные в провинции Хама. Сейчас военные проводят наземную операцию, передаёт "ТВ Центр".

Тем временем в Дамаске возобновили производство консервированных овощей и фруктов. Власти восстановили цеха, закупили современное оборудование. Крупнейший в стране завод ежемесячно выпускает до 300 тонн томатной пасты, фруктовых джемов, варенья и хумуса.

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