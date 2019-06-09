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В России запущено массовое производство 3D-принтеров

12:22
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Их будут выпускать в Петербурге

В Санкт-Петербурге запускают в массовое производство первый отечественный 3D-принтер. Аппарат полностью сконструировали российские инженеры, 150 человек работали три года. Почти все они - молодые специалисты, выпускники технических вузов города на Неве.

Установка позволяет создавать сложные формы при помощи лазерной технологии. Лазерный луч по заданной программе чертит фигуры в слое металлического порошка. Это так называемая аддитивная технология, когда объемное изделие как бы выращивается из многих слоев  расплавленного материала.

Порошок, не задействованный в создании детали, собирают  в отдельную емкость для следующего использования. Экономный расход сырья - основная особенность отечественной разработки. А еще этот принтер работает на российском металлическом порошке. Ему не требуются поставки из-за рубежа:  значит минус санкционная проблема, которая может возникнуть при закупке сырья, сообщает "ТВ Центр". 

Единственное  ограничение в работе - размеры бокса 25 на 25 сантиметров. В дальнейшем разработчики планируют увеличить производственную площадь машины. К новой отечественной технологии уже проявляют интерес предприятия не только в области медицины и робототехники, но и российское турбиностроение, автомобилестроение, электроэнергетика.

Создатели промышленного 3D-принтера уже провели целую серию  научных и опытных исследований полученных таким способом образцов - на прочность, пористость, теплопроводность. Они ничем не уступают по характеристикам цельнометаллическим аналогам. Для того, чтобы начать первое серийное производство новой российской разработки, в Министерстве промышленной торговли уже готовятся необходимые документы.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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