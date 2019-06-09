Отменено выступление "Машины времени" на концерте в День России

Организаторы мероприятия уведомили представителя группы

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил об отмене своего выступления 12 июня на Красной площади. Коллектив был в списке участников, ни организаторы мероприятия позвонили пресс-секретарю группы и сообщили, что "Машины времени" нет в числе приглашенных.

Макаревич подтвердил, что компания "Арс" отменила выступление "Машины времени". По его словам, представители компании не указали причину такого решения, сообщает РБК. Добавим, что большой концерт, посвященный 50-летию легендарной группы пройдет 29 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена".