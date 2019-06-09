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Отменено выступление "Машины времени" на концерте в День России

13:05
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Организаторы мероприятия уведомили представителя группы

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил об отмене своего выступления 12 июня на Красной площади. Коллектив был в списке участников, ни организаторы мероприятия позвонили пресс-секретарю группы и сообщили, что "Машины времени" нет в числе приглашенных.

 

Макаревич подтвердил, что компания "Арс"  отменила выступление "Машины времени". По его словам, представители компании не указали причину такого решения, сообщает РБК. Добавим, что большой концерт, посвященный 50-летию легендарной группы пройдет 29 июня в Москве на стадионе "Открытие Арена".

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