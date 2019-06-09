Ксения Собчак: "Я официально разведена"

Журналистка и артист Виторган больше не муж и жена

Ксения Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом. Журналистка и артист уже оформили все документы и решили вопрос с опекой сына Платона.

По словам Ксении, она оплатила госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака. "Я официально разведена", – заявила она в шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Актер и светская львица развелись мирно, без скандалов и дележки имущества. Виторган может в любое время встречаться с сыном и забирать его к себе домой. Собчак доверяет бывшему мужу воспитание Платона.

Напомним, Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. Пара тайно сыграла свадьбу. 18 ноября 2016 года у журналистки и актера родился сын. Мальчика назвали Платон. В конце прошлого года разразился скандал. Собчак заметили прилюдно обнимающейся с режиссёром Константином Богомоловым.