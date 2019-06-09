ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ксения Собчак: "Я официально разведена"

12:17
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Журналистка и артист Виторган больше не муж и жена

Ксения Собчак объявила о разводе с Максимом Виторганом. Журналистка и артист уже оформили все документы и решили вопрос с опекой сына Платона.

По словам Ксении, она оплатила госпошлину и получила свидетельство о расторжении брака. "Я официально разведена", – заявила она в шоу "Ты не поверишь!" на канале НТВ.

Актер и светская львица развелись мирно, без скандалов и дележки имущества. Виторган может в любое время встречаться с сыном и забирать его к себе домой. Собчак доверяет бывшему мужу воспитание Платона.

Напомним, Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года. Пара тайно сыграла свадьбу. 18 ноября 2016 года у журналистки и актера родился сын. Мальчика назвали Платон. В конце прошлого года разразился скандал. Собчак заметили прилюдно обнимающейся с режиссёром Константином Богомоловым.

Главное сегодня
Ксения Собчак
Ксения Собчак
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.