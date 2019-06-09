Спецназ ВДВ выступил перед московскими призывниками

В столице прошла акция "Москвичи на службе России"

Экспозиция военной техники, показательные бои боксёров и выступление спецназа ВДВ. В столице прошла молодёжно-патриотическая акция "Москвичи на службе России". Фестиваль проходит уже седьмой год в рамках весенней призывной кампании. Он объединяет молодых москвичей, желающих служить в армии, сообщает "ТВ Центр".

После спортивных мероприятий прошел праздничный концерт: для гостей выступили Академический хор русской песни, балет "Русский праздник", курсанты военно-музыкального училища, а также исполнители современной популярной музыки.