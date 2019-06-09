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Спецназ ВДВ выступил перед московскими призывниками

13:09
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

В столице прошла акция "Москвичи на службе России"

Экспозиция военной техники, показательные бои боксёров и выступление спецназа ВДВ. В столице прошла молодёжно-патриотическая акция "Москвичи на службе России". Фестиваль проходит уже седьмой год в рамках весенней призывной кампании. Он  объединяет молодых москвичей, желающих служить в армии, сообщает "ТВ Центр".

После спортивных мероприятий прошел праздничный концерт: для гостей выступили Академический хор русской песни, балет "Русский праздник", курсанты военно-музыкального училища, а также исполнители современной популярной музыки.

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Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
Молодежно-патриотическая акция "Москвичи на службе России"
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