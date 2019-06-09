Новые подробности убийства спортсмена на юго-западе Москвы

Нападавшие задержаны полицией

В одном из торговых комплексов столицы задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. По данным следственного комитета, убийство совершено в ночь с 7 на 8 июня на территории парка в Южном Бутове. Спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставала компания молодых людей. Злоумышленники переключились на него, жестоко избили и утопили в пруду. Как утверждают очевидцы, хулиганы избивали Чуева руками и ногами.

"Жена его кричала: "Ты борец". Он мастер спорта. Ну, вот и защитил женщину. Она в положении и с двумя детьми", - рассказали местные жители.

Сергей упал в воду и потерял сознание, его пытались откачать неравнодушные прохожие. Но ни им, ни медикам из приехавшей скорой спасти спортсмена не удалось, сообщает "ТВ Центр".

Друзья Сергея Чуева говорят: он был решительным и смелым человеком. Всегда боролся за справедливость, но старался разрешать конфликты мирным путём. Сергею Чуеву было 34 года.