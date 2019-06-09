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Новые подробности убийства спортсмена на юго-западе Москвы

13:38
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Нападавшие задержаны полицией

В одном из торговых комплексов столицы задержаны подозреваемые в убийстве  мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. По данным следственного комитета, убийство совершено в ночь с 7 на 8 июня на территории парка в Южном Бутове. Спортсмен заступился за беременную женщину, к которой приставала компания молодых людей. Злоумышленники переключились на него, жестоко избили и утопили в пруду. Как утверждают очевидцы, хулиганы избивали Чуева руками и ногами.

"Жена его кричала: "Ты борец". Он мастер спорта. Ну, вот и защитил женщину. Она в положении и с двумя детьми", - рассказали местные жители.

Сергей упал в воду и потерял сознание, его пытались откачать неравнодушные прохожие. Но  ни им, ни медикам из  приехавшей скорой   спасти спортсмена не удалось, сообщает "ТВ Центр".

Друзья Сергея Чуева говорят: он был решительным и смелым человеком. Всегда боролся за справедливость, но старался разрешать конфликты мирным путём. Сергею Чуеву было 34 года.

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Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Спортсмен Сергей Чуев
Спортсмен Сергей Чуев
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
Место убийства спортсмена Сергея Чуева
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