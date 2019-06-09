Кто устроил багажный коллапс в "Шереметьеве"

Руководство аэропорта обещает устранить его последствия до конца июня

Московский аэропорт "Шереметьево" на этой неделе попал на первые полосы не только потому, что обрёл имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В воздушной гавани застрял багаж тысяч пассажиров. Своих чемоданов приходилось дожидаться в зале прилёта по нескольку часов. Многие не получили сумки до сих пор, на складах остается еще около тонны чемоданов.

После того, как пассажиры стали сообщать о своих проблемах в социальных сетях, по громкой связи в аэропорту прозвучали объявления о том, что задержка багажа произошла по техническим причинам.

Руководство аэропорта причину багажного кризиса видит в начавшемся сезоне отпусков и увеличении пассажиропотока. Дочерняя компания "Шереметьево-Хендлинг" занимается транспортировкой багажа чуть более полугода. И оказалась не готова к такому наплыву пассажиров.

"Рост объема багажа очень существенный. И, конечно же, приходится менять технологии, перестраивать, перерабатывать что-то, что-то улучшать. Но в момент перестройки всегда возникают какие-то сбои", - сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко.

В СМИ просочилась информация, что проблемы в компании начались после того, как грузчикам на 15-20 тысяч рублей урезали зарплату и они в массовом порядке начали увольняться. Сейчас на сайтах вакансий "Шереметьево" обещает зарплату от 55 тысяч на руки. За такие деньги желающие наверняка найдутся. Судя по комментариям в сети, даже в офисах аэропорта многие подумывают сменить белые воротнички на оранжевую робу.

Тем временем, по поручению Сергея Собянина, на помощь коллегам воздушных линий направлены специалисты линий подземных, то есть метро. К выходным ситуация начала постепенно выравниваться, сообщает "ТВ Центр".

А в Министерстве транспорта заявили, что будут жестко реагировать на сбои, вплоть до постановки вопроса о персональной ответственности. В свою очередь, руководство аэропорта заверяет, что полностью и окончательно стабилизируют ситуацию до конца июня.



Марина Глебова, "ТВ Центр".