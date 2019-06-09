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Кто устроил багажный коллапс в "Шереметьеве"

14:33
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Руководство аэропорта обещает устранить его последствия до конца июня

Московский аэропорт "Шереметьево" на этой неделе попал на первые полосы не только потому, что обрёл имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. В воздушной гавани застрял багаж тысяч пассажиров. Своих чемоданов приходилось дожидаться в зале прилёта по нескольку часов. Многие не получили сумки до сих пор, на складах остается еще около тонны чемоданов.

После того, как пассажиры стали сообщать о своих проблемах в социальных сетях, по громкой связи в аэропорту прозвучали объявления о том,  что задержка багажа произошла по техническим причинам.

Руководство аэропорта причину багажного кризиса видит в начавшемся сезоне отпусков и увеличении пассажиропотока. Дочерняя компания  "Шереметьево-Хендлинг" занимается транспортировкой багажа чуть более полугода. И оказалась не готова к такому наплыву пассажиров.

"Рост объема багажа очень существенный. И, конечно же, приходится менять технологии, перестраивать, перерабатывать что-то, что-то улучшать. Но в момент перестройки всегда возникают какие-то сбои", - сказал генеральный директор АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаил Василенко.

В СМИ просочилась информация, что проблемы в компании начались после того, как грузчикам на 15-20 тысяч рублей  урезали зарплату и они в массовом порядке начали увольняться. Сейчас на сайтах вакансий "Шереметьево" обещает зарплату от 55 тысяч на руки. За такие деньги желающие наверняка найдутся. Судя по комментариям в сети, даже в офисах аэропорта многие подумывают сменить белые воротнички на оранжевую робу.

Тем временем, по поручению Сергея Собянина, на помощь коллегам воздушных линий направлены специалисты линий подземных, то есть метро. К выходным ситуация начала постепенно выравниваться, сообщает "ТВ Центр".

А в Министерстве транспорта заявили, что будут жестко реагировать на сбои, вплоть до постановки вопроса о персональной ответственности. В свою очередь, руководство аэропорта заверяет, что полностью и окончательно стабилизируют ситуацию до конца июня.


Марина Глебова, "ТВ Центр".

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Работа багажной службы в аэропорту
Работа багажной службы в аэропорту
Работа багажной службы в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Работа багажной службы в аэропорту
Работа багажной службы в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Багаж
Багаж
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
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