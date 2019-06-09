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Airbus вернулся в Пулково из-за свиста в салоне (видео)

15:48
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Кадры инцидента выложили в Сеть пассажиры

В Сети появилось видео из вернувшегося в "Пулково" самолета. В салоне слышен странный свист. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел в Екатеринбург, но вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за жалоб пассажиров на непонятные звуки.

Один из пассажиров рейса сообщил, что свист появился сразу же после взлета. В "Пулково" самолет встречали пожарные и медики, посадка прошла успешно, пострадавших нет. Через несколько часов пассажиры вылетели в столицу Урала резервным бортом.

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Иллюминатор самолета
Иллюминатор самолета
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