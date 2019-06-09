Airbus вернулся в Пулково из-за свиста в салоне (видео)

Кадры инцидента выложили в Сеть пассажиры

В Сети появилось видео из вернувшегося в "Пулково" самолета. В салоне слышен странный свист. Airbus A320 «Уральских авиалиний» вылетел в Екатеринбург, но вынужден был вернуться в аэропорт отправления из-за жалоб пассажиров на непонятные звуки.

Один из пассажиров рейса сообщил, что свист появился сразу же после взлета. В "Пулково" самолет встречали пожарные и медики, посадка прошла успешно, пострадавших нет. Через несколько часов пассажиры вылетели в столицу Урала резервным бортом.