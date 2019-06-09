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Первое испытание: Зеленскому начали вставлять палки в колеса

15:12
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Президенту предъявляют требования

Владимир Зеленский, получивший поддержку 74% избирателей на выборах, начал ощущать прессинг со стороны не поддержавшего его электората. Сегодня, 9 июня в Киеве проходит съезд партии президента "Слуга народа", на котором её руководитель представляет предвыборный список кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Перед началом съезда началась акция протеста: люди с плакатами пытались обратить на себя внимание партийной верхушки. Они назвали себя делегацией из Харькова и потребовали не допустить прохождения депутата местного областного совета Александра Ткаченко в список партии "Слуга народа", пишет издание "Новое время".

Тем временем на съезде партии были представлены 20 первых кандидатов в мажоритарных округах. В списке отсутствуют давние друзья и единомышленники Владимира Зеленского по студии "Квартал 95. Возглавил список советник президента Дмитрий Разумков.

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