В США создали самолет-пулю

Новый аппарат сможет летать на высоте до 20 километров

В США готов к испытаниям самолёт, который, по замыслу разработчиков, должен кардинально изменить рынок пассажирских авиаперевозок. Компания Otto Aviation представила самолёт-пулю Celera 500L, разработки которого велись в секретном режиме около десяти лет.

Как пишет портал The Drive, необычное воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии. Каплевидная форма фюзеляжа напоминает пулю. Утверждается, что аппарат, управляемый одним пилотом, благодаря особенностям строения сможет взлетать и садиться на любом аэродроме. Его максимальная скорость – 800 километров в час, самолёт может подниматься на высоту до 20 километров.