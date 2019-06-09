ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В США создали самолет-пулю

15:56
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Новый аппарат сможет летать на высоте до 20 километров

В США готов к испытаниям самолёт, который, по замыслу разработчиков, должен кардинально изменить рынок пассажирских авиаперевозок. Компания Otto Aviation представила самолёт-пулю Celera 500L, разработки которого велись в секретном режиме около десяти лет.

Как пишет портал The Drive, необычное воздушное судно несколько раз видели на скоростных тестах в аэропорту Южной Калифорнии. Каплевидная форма фюзеляжа напоминает пулю. Утверждается, что аппарат, управляемый одним пилотом, благодаря особенностям строения сможет взлетать и садиться на любом аэродроме. Его максимальная скорость – 800 километров в час, самолёт может подниматься на высоту до 20 километров.

Главное сегодня
Самолет-пуля
Самолет-пуля
Самолет-пуля
Самолет-пуля
Самолет-пуля
Самолет-пуля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.