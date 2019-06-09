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Школьников массово выгоняют с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

16:08
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Нарушители смогут пересдать экзамен только через год

В России полным ходом идёт кампания по сдаче Единых госэкзаменов. С каждым годом правила поведения на ЕГЭ ужесточаются. В этом году из классов и аудиторий выгнали уже более 500 учеников, которые пронесли с собой мобильные телефоны и шпаргалки.

Как сообщил Рособрнадзор, после экзаменов 14 человек выложили фотографии своих вариантов заданий ЕГЭ. Сотрудники ведомства вычисляют нарушителей, им придётся пересдавать экзамены через год. Результаты сдачи всех, кто нарушил правила, будут аннулированы.

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