ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Годовалый сын Кейт Миддлтон затмил Меган Маркл

16:48
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Мальчик очаровал публику на приеме в честь королевы Британии

Маленький сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал одним из главных героев торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Луи  не скрывал своих эмоций на балконе Букингемского дворца: он махал ручками, да так активно, что задел шляпу супруги принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз.

8 июня в Лондоне перед британцами появились все члены королевской семьи, в том числе недавно ставшая мамой Меган Маркл, чей выход на публику так ждали. Но Луи по-настоящему затмил её своими шалостями и весёлым поведением.

Немалое удивление у фанатов королевской семьи вызвал костюм принца:  белая футболка с вышивкой и голубые шорты. Точно в таком же виде появился на параде в далёком 1986 году принц Гарри, пишет издание Metro.

Луи родился 23 апреля 2018 года, его полное имя Луи Артур Чарльз Кембриджский. Первое имя новорождённый получил в честь Луиса Маунтбеттена — военачальника, дяди принца Филиппа. Годовалый мальчик занимает пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.

Главное сегодня
Принц Уильям с Кейт Миддлтон и сыном
Принц Уильям с Кейт Миддлтон и сыном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.