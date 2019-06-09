Годовалый сын Кейт Миддлтон затмил Меган Маркл

Мальчик очаровал публику на приеме в честь королевы Британии

Маленький сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стал одним из главных героев торжественного парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II. Принц Луи не скрывал своих эмоций на балконе Букингемского дворца: он махал ручками, да так активно, что задел шляпу супруги принца Чарльза – Камиллы Паркер-Боулз.

8 июня в Лондоне перед британцами появились все члены королевской семьи, в том числе недавно ставшая мамой Меган Маркл, чей выход на публику так ждали. Но Луи по-настоящему затмил её своими шалостями и весёлым поведением.

Немалое удивление у фанатов королевской семьи вызвал костюм принца: белая футболка с вышивкой и голубые шорты. Точно в таком же виде появился на параде в далёком 1986 году принц Гарри, пишет издание Metro.

Луи родился 23 апреля 2018 года, его полное имя Луи Артур Чарльз Кембриджский. Первое имя новорождённый получил в честь Луиса Маунтбеттена — военачальника, дяди принца Филиппа. Годовалый мальчик занимает пятое место в очереди на британский престол после деда, отца, старших брата и сестры.