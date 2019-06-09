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Порошенко замахнулся на пост премьер-министра в правительстве Зеленского

17:22
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Экс-президент мечтает вернуться во власть

Пётр Порошенко не оставляет надежды на скорое возвращение во власть: пятый президент Украины замахнулся на пост главы правительства. Он возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность"  и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром, сообщает портал 112.ua.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" первым номером в предвыборном списке значится  советник президента Дмитрий Разумков. Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Напомним, что 20 мая на своей инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.  Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении, но народные избранники не спешат выполнять наказы президента. 

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