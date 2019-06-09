Порошенко замахнулся на пост премьер-министра в правительстве Зеленского

Экс-президент мечтает вернуться во власть

Пётр Порошенко не оставляет надежды на скорое возвращение во власть: пятый президент Украины замахнулся на пост главы правительства. Он возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром, сообщает портал 112.ua.

В партии Владимира Зеленского "Слуга народа" первым номером в предвыборном списке значится советник президента Дмитрий Разумков. Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

Напомним, что 20 мая на своей инаугурации Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента. Также он потребовал от депутатов отставки правительства, отмены депутатской неприкосновенности, принятия закона о незаконном обогащении, но народные избранники не спешат выполнять наказы президента.