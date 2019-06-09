У отравившегося "Кротом" Алибасова начались галлюцинации

Продюсер пока не пришел в себя

У продюсера Бари Алибасова начался делирий, в просторечии - белая горячка. Об этом сообщает Тelegram-канал «112». По некоторым данным, выписка продюсера может быть отложена на более долгий срок, чем предполагалось ранее.

Между тем эксперты пришли к выводу, что упаковка средства для прочистки труб "Крот", которым отравился Алибасов, не соответствует требованиям ГОСТа и нормам законодательства. Заключение об этом было сделано ещё в апреле 2019 года, сообщил Пятому каналу представитель продюсера группы "На-На" Вадим Горжанкин. Аналогичный случай отравления произошёл с женщиной, которая по ошибке перепутала ядовитый химикат с пищевым продуктом.

Напомним, что Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня в Институт имени Склифосовского после того, как выпил средство для прочистки труб. Врачи диагностировали у него химические ожоги дыхательных путей, пищевода и желудка. Сейчас продюсер находится в медикаментозном сне, процесс выздоровления займёт не меньше месяца.