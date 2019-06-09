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Брошенная Купером Шейк покинула США

18:27
  • воскресенье
  • 09 июня 2019

Модель забрала с собой дочь Лею

Ирина Шейк поделилась в Instagram подробностями своей работы. Модель отправилась в Исландию, где приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Falconeri. Вместе с Ириной в заснеженную страну прилетели фотограф Джампаоло Сгура и агент Али Кавосси.

На этой неделе друзья Ирины Шейк и ее избранника, актера Брэдли Купера сообщили о расставании звезд. Стало известно, что инициатором разрыва российская модель. Пара жила в мире и согласии с апреля 2015 года, в марте 2017-го у них родилась дочь Лея. Западные таблоиды писали, что на этой неделе Ирина с дочерью покинула особняк гражданского мужа.

Слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актёр снялся с певицей Леди Гагой в фильме "Звезда родилась". Тогда артистка опровергла информацию об их романе, но на экране всё выглядело так, как будто герои без ума друг от друга.

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Ирина Шейк
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